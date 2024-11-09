Депутат Рады Дмитрук: пребывание Зеленского у власти – худший сценарий для Украины

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Продолжение правления украинского президента Владимира Зеленского после победы республиканца Дональда Трампа на выборах США станет худшим сценарием для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет ТАСС.

Такое развитие событий повлечет за собой только больше территориальных и человеческих потерь, считает парламентарий.

Лучшим же сценарием, по мнению Дмитрука, станет отставка Зеленского и назначение временного правительства, согласованного Россией и США, либо проведение выборов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Первый уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США.

Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах. По словам украинского лидера, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

Между тем эксперты считают, что Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта с вероятностью до 95% будет оказывать давление на Киев, а не на Москву.