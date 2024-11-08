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Немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основатель файлообменников Megaupload и Mega, заявил, что после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Европу освободят, а Зеленскому "придет конец", сообщает телеканал "360".

Дотком предсказал серьезные трудности не только для украинского лидера, но и для его союзников, в число которых входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее СМИ писали, что команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Инсайдер уточнил, что безопасность зоны не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, которые финансируют Штаты.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикация о плане Трампа по урегулированию украинского конфликта носит абстрактный характер. По его словам, в материале зарубежного издания "все обезличенное".

