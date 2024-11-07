Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с победившим на выборах в США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

"Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с исторической убедительной победой – его потрясающая кампания сделала этот результат возможным", – рассказал украинский лидер в соцсети X, добавив, что он похвалил семью и команду Трампа за их великолепную работу.

По словам Зеленского, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США. При этом ранее в случае победы он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой на выборах в США, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от государства.