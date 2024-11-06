Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от государства.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – цитирует украинского лидера "Газета.ру".

По мнению доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, Трамп не будет увеличивать финансирование Украины, благодаря чему завершится массированная бесконтрольная денежная поддержка Киева.

Трамп уже заявлял о необходимости сокращения финансирования, но украинский конфликт – это "конфликт интересов многих сторон", уточнил политолог.

"Украина – всего лишь инструмент, который так удачно для себя разыгрывали США, европейцы коллективного Запада. Скажем так, если победу на выборах одержал Дональд Трамп, то Соединенные Штаты будут говорить о своей меньшей заинтересованности, вовлеченности в конфликт и делегировании этой вовлеченности европейцам", – сказал Ярыгин в беседе с RT.

Однако финансирование в целом продолжится, указал эксперт, объяснив это тем, что за Трампом стоит ВПК, разные промышленные группы США, в том числе технологические, которые зависят от военных поставок и от военного бюджета.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на нелюбовь Трампа к странам и организациям, тратящим деньги Штатов. По его мнению, такая политика может быть полезной для России, так как в этом же ряду находится и Украина.

При этом Медведев предположил, что хоть Трамп и упрямый, но система сильнее, поэтому она может заставить кандидата на пост главы США выделить еще больше средств в поддержку Киева.

Трамп между тем уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он поблагодарил американцев за такую честь и пообещал им "золотой век" США. Он уверен, что по итогам наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне необходимых 270.

Процедура подсчета продолжается, но уже сейчас партия республиканцев получила 51 место в сенате, что даст ей шанс получить большинство в верхней палате конгресса. При этом на выборах в палату представителей также лидируют республиканцы – они получат 159 мест из 435, тогда как демократы могут рассчитывать лишь на 103 места.

