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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить России и Украине перемирие на период с католического до православного Рождества – с 23 декабря по 8 января. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич в интервью Happy TV.

По его словам, экс-президент США попытается постепенно восстанавливать отношения с РФ подобными предложениями о перемирии. Вместе с тем остается под вопросом, согласится ли Москва на это, когда российские бойцы обладают тактическим и стратегическим преимуществом на всех участках фронта, подчеркнул Вучич.

Подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине будет заметно отличаться от планов его основного соперника по выборам – вице-президента США Камалы Харрис. Тем не менее, даже она в случае избрания должна будет снизить поддержку Киева, так как народ США больше этого не хочет, добавил сербский лидер.

В связи с этим Украина не сможет продолжать конфликт без помощи Соединенных Штатов, заключил Вучич.

По данным СМИ, Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может выставить ультиматум Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому для завершения конфликта.

Между тем страны Европы опасаются, что экс-президент США в случае переизбрания может резко прекратить помощь Украине. Таким образом в ЕС восприняли слова Трампа о прекращении конфликта в течение 24 часов.