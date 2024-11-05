Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине все обещанное оружие

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Североатлантического альянса предоставить Украине все обещанное ранее вооружение. Об этом он заявил на пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине.

"Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы", – приводит РИА Новости слова немецкого политика.

По мнению Шольца, подобные действия значительно бы улучшили ситуацию на Украине в пользу Киева.

Канцлер также вновь заявил, что возможное присоединение Украины к НАТО в данный момент не находится на повестке дня, так как ситуация осталась неизменной с момента начала обсуждения.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS. Согласно плану, Киев ее получит до конца текущего года.

Западные страны не смогут повлиять на Россию с помощью поставок оружия на Украину, отмечал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, не остается ничего, кроме переговоров непосредственно с Владимиром Путиным.