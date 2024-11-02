Глава парламента Крыма Константинов: Запад имеет скрытую схему передачи оружия Украине

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Страны Запада используют "скрытую" схему для передачи Украине дальнобойного вооружения, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

Так, по его словам, заявления Запада о запрете подобных поставок – лишь создание алиби. При "скрытой" схеме страны поставляют в Украину оружие в разобранном виде.

"<...> послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам", – уточнил Константинов.

Он подчеркнул, что слова властей Украины о том, что ВСУ будут бить везде, где это возможно, нельзя недооценивать, а России стоит пресекать эти возможности.

"Западу нравится играть в долгую, изводить нас, изматывать. А что в ответ перемалывается инфраструктура Украины, что в этой борьбе исчезает ее народ – это им не интересно и не важно", – отметил глава парламента Крыма.

Запад готов обречь Украину и другие страны на уничтожение, чтобы нанести максимальный урон России, подытожил Константинов.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Запад не сможет повлиять на Россию с помощью поставок оружия на Украину.

Кроме того, СМИ писали, что один из секретных пунктов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского подразумевает передачу Украине ракет "Томагавк". Этот пункт, указали журналисты, вошел в пакет "неядерного сдерживания".