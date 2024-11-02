МИД Южной Кореи: решение о поставках оружия Украине будет исходить из отношений КНДР и РФ

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Поставки Южной Кореей оружия Украине будет зависеть от развития сотрудничества между КНДР и Россией. Об этом заявил глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ель на совместной конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли в Оттаве, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Сеул внимательно следит за развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, в том числе на предмет того, что КНДР получит от РФ в обмен на военную помощь в украинском конфликте.

"Мы все это учтем, прежде чем принимать конкретные решения", – подчеркнул министр.

Ранее глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен сказал, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна может повысить угрозы для Сеула, однако не стоит их переоценивать. По его словам, сотрудничество России и КНДР в сфере обычных вооружений не стало бы непреодолимой угрозой безопасности республики.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Запада о сотрудничества России и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных, которые уже там находятся. Он отметил, что договор между Москвой и Пхеньяном является открытым и не нарушает международное право.