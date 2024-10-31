Yonhap: в Южной Корее призвали не переоценивать военное сотрудничество РФ и КНДР

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Военное сотрудничество России и КНДР может повысить угрозы для Южной Кореи, однако не стоит их переоценивать. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен, передает агентство Yonhap.

Министр отметил, что сотрудничество Москвы и Пехньяна в сфере обычных вооружений не стало бы непреодолимой угрозой безопасности республики. При этом Северная Корея уже близка к самостоятельной разработке технологии обратного входа в атмосферу межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и скоро сможет успешно запустить новый разведывательный спутник, пишет агентство.

По словам главы МО Южной Кореи, КНДР была заинтересована как в обновлении своих устаревших конвенциональных вооружений, так и в получении передовых технологий, которые связаны с тактическим ядерным оружием и МБР, атомными подлодками и разведывательными спутниками. Однако Северная Корея все равно вряд ли приблизится по своим разведывательным возможностям к южнокорейскому-американскому альянсу и трехстороннему партнерству Сеула, Вашингтона и Токио.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления Запада о сотрудничестве РФ и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных, которые уже там давно. Он подчеркнул, что договор между Москвой и Пхеньяном является открытым и не нарушает международное право. Позиция России абсолютна честна и открыта, подчеркнул Лавров.