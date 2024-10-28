Лавров: Запад задним числом пытается оправдать отправку своих военных на Украину

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных, которые уже давно там, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что военнослужащие Запада уже давно работают на Украине. Это, по его словам, часть гибридной войны НАТО и ЕС против России, и Москве это известно. Что касается отношений РФ с КНДР, то договор не является секретным.

"Он является открытым, весь текст опубликован, и он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права, потому что предполагает, среди прочего, оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран – участниц договора будет совершено военное нападение", – пояснил глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что позиция Москвы абсолютна честна и открыта. Заявления же Запада о том, что они каким-то предлогом направят войска на Украину, глава МИД назвал лукавыми.

Ранее Владимир Путин пошутил, комментируя "взрыв" реакции Запада и Киева на его заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран. По его словам, главное, чтобы осколки далеко не летели.

Также президент отметил, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Путин сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

Документ Россия и Северная Корея подписали 19 июня 2024 года, когда Путин приезжал в Пхеньян с рабочим визитом. Он подразумевает положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также углубленное сотрудничество стран в сфере безопасности.

В середине октября глава государства внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора. Спустя 10 дней нижняя палата парламента утвердила его.