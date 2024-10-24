ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР

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Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Согласно документу, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрея Руденко на пленарном заседании ГД заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван снизить риски рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств.

Он должен сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии и внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, добавил дипломат.

"В целом он закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности", – передает ТАСС слова Руденко.

Владимир Путин внес законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в Госдуму 14 октября. Договор имеет положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также подразумевает углубленное сотрудничество двух государств в сфере безопасности.

Документ был подписан 19 июня 2024 года, когда российский лидер приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой. Тогда, комментируя положение о взаимной обороне в случае нападения, Путин указывал на заявления США и прочих государств НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, а также самолетов F16 и других видов вооружения и техники, которые могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.