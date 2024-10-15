Песков заявил, что договор с КНДР включает сотрудничество в обеспечении безопасности

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Договор о стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и КНДР, имеет положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также подразумевает углубленное сотрудничество двух государств в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В договоре, собственно, формулировки – вы сами их перечислили, они не нуждаются в дальнейшем уточнении. Они достаточно однозначные", – подчеркнул представитель Кремля.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 14 октября.

Договор был подписан в середине июня 2024 года, когда российский лидер приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой. Тогда, комментируя положение о взаимной обороне в случае нападения, Путин указывал на заявления США и прочих государств НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, а также самолетов F16 и других видов вооружения и техники, которые могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

