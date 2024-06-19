Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Россия и Северная Корея по итогам переговоров глав двух государств заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ подписали Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что по итогам встречи президент и северокорейский лидер могу подписать соответствующий документ. Он должен заменить Договор о дружбе и взаимной помощи, который был заключен в 1961 году, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве от 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

Ушаков обратил внимание, что необходимость в новом документе объясняется значительными изменениями геополитической обстановки как в регионе, так и во всем мире. Также важность обновления договоренностей России и КНДР была обусловлена изменениями, которые произошли в отношениях двух стран за последнее время.

Помощник президента также подчеркнул, что новый документ будет соответствовать всем основополагающим принципам международного права. При этом он уточнил, что договоренности РФ и КНДР не приобретут конфронтационного характера и не будут нацелены против каких-либо государств. Вместо этого действие Договора будет направлено на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили диалог в формате тет-а-тет. Их переговоры продлились около двух часов, хотя по плану не должны были превысить часа.

Российский президент прибыл в Северную Корею 18 июня. Встреча с лидером КНДР стала для Путина третьей за период, прошедший с 2019 года. При этом визит главы российского государства в страну является государственным, что, в соответствии с дипломатическим протоколом, относится к наивысшей градации и свидетельствует о растущем развитии отношений между странами.

