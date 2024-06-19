Путин и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

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Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет. Их переговоры длились около двух часов, хотя по плану на это закладывалось около часа. Об этом сообщает ТАСС.

После этого главы двух государств продолжат взаимодействие друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции "Кымсусан" и за чаепитием.

До этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций двух стран. Их продолжительность составила примерно полтора часа. Во время этого мероприятия президент РФ заявил, что уже ожидает следующей встречи с северокорейским коллегой в Москве.

Путин прибыл в северокорейскую столицу 18 июня. У трапа самолета его встретил Ким Чен Ын. Некоторые вопросы российский президент успел обсудить с ним по пути из аэропорта. Так, главы государств поговорили о надежном развитии отношений двух стран.

Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына.

