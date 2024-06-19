Путин выразил надежду, что следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Москве

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил надежду, что его следующая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в Москве. Об этом он заявил перед началом переговоров в Пхеньяне.

"Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными", – цитирует президента РФ ТАСС.

Путин отметил, что главы правительств и профильных ведомств России и Северной Кореи активно работают над реализацией достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в РФ в 2019 и 2023 годах. Речь идет о полноформатной российско-корейской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Пхеньяне в 2023 году и встрече сопредседателей межправкомиссии в Москве в 2024 году.

Путин прибыл в северокорейскую столицу 18 июня. У трапа самолета его встретил Ким Чен Ын. Некоторые вопросы Путин обсудил с ним по пути из аэропорта, в том числе вопросы надежного развития отношений РФ и КНДР.

Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялась церемония официальной встречи лидеров двух стран.

