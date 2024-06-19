Путин: в основу отношений России и КНДР ляжет новый фундаментальный документ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ

Новый фундаментальный документ, который был подготовлен РФ и КНДР, ляжет в основу взаимоотношений двух стран на несколько лет вперед. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном, передает RT.

Президент РФ напомнил, что в 2023 году страны отметили 75-летие со дня установления дипломатических отношений, а в этом – 75-ю годовщину со дня подписания первого межгосударственного документа – соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве.

"Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву", – уточнил Путин.

Глава государства сообщил, что во время прошлогоднего визита Ким Чен Ына в РФ стороны достигли продвижения в формировании основ для развития межгосударственных связей. Кроме того, глава государства назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для улучшения текущих взаимоотношений РФ и КНДР.

Российский лидер подчеркнул, что хорошие отношения РФ и КНДР были выкованы в суровых условиях, напомнив, как в 1945 году советские солдаты вместе с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков.

"Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950–1953 годов", – добавил Путин.

Путин прилетел в Пхеньян 18 июня. Его тепло встретил Ким Чен Ын. Президент РФ уже успел обсудить некоторые вопросы со своим северокорейским коллегой по пути из аэропорта, например, вопросы надежного развития отношений двух стран.

До этого глава государства распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. В документе президент поручил принять предложение МИД РФ, согласованное с заинтересованными федеральными органами и организациями.

