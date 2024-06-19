Путин после прибытия в КНДР обсудил с Ким Чен Ыном развитие отношений стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по пути из аэропорта Пхеньяна обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном надежное развитие отношений двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российский президент также поблагодарил северокорейского лидера за то, что тот лично встретил его в аэропорту, после чего на спецавтомобиле сопроводил до резиденции для почетных гостей "Кымсусан".

Как заявили в ЦТАК, очередная встреча Путина и Ким Чен Ына свидетельствует о прочности и солидарности российско-корейских отношений.

Путин прибыл в город Пхеньян 18 июня. По прибытии его встретил Ким Чен Ын. Встреча с лидером КНДР для Путина станет уже третьей с 2019 года. Визит российского лидера является государственным.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что содержательная часть визита Владимира Путина в Северную Корею состоится 19 июня.