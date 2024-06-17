Ушаков: содержательная часть визита Путина в КНДР будет 19 июня

Фото: kremlin.ru

Содержательная часть визита Владимира Путина в КНДР состоится 19 июня, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Этот визит пройдет формально в течение двух дней, но 18 июня президент, собственно, только поздно вечером прилетит в Пхеньян, а вся содержательная часть состоится 19 июня", – приводит его слова ТАСС.

Сопровождающими Путина выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В программе, по словам помощника президента, не только различные переговоры, включая неформальное общение, но и торжественный концерт и государственный прием. Планируется, что Путин примет участие в возложении венка к монументу освобождения Корейского полуострова Советской армией, сказал он.

"Эта поездка, подчеркну, станет вторым за всю историю наших отношений визитом главы российского государства в Пхеньян", – подчеркнул Ушаков.

В ходе визита Путин и председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын могут обсудить широкий спектр тем, включая государственные отношения, экономику, безопасность и международное сотрудничество. Кроме того, лидеры двух стран наметят на восстановление гуманитарных связей, которые были заморожены из-за пандемии коронавируса, добавил Ушаков.

По итогам, уточнил помощник Путина, президент РФ может подписать с Северной Кореей договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, в случае подписания, придет на смену аналогичных соглашений 1961, 2000 и 2001 годов.

"Наш визит, конечно, важен для наших двусторонних отношений, для их дальнейшего развития, но визит также демонстрирует то, что Россия выступает за равноправный диалог и открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, тем более с нашими ближайшими соседями, невзирая на все попытки коллективного Запада оказать на нас то или иное давление", – заключил он.

Ранее Кремль рассказывал, что Путин посетит КНДР с дружественным государственным визитом с 18 по 19 июня. Далее, 19 и 20 июня, президент РФ посетит Вьетнам, добавляли в пресс-службе.

