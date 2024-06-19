Путин заявил, что Россия ведет борьбу с империалистической политикой США

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Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, которая навязывается Вашингтоном на протяжении десятилетий. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Российский президент отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает политике РФ, в том числе на украинском направлении.

"Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации", – цитирует Путина ТАСС.

Путин прибыл в Пхеньян вечером 18 июня. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Встреча с лидером КНДР для Путина станет уже третьей с 2019 года. Визит российского лидера является государственным.

Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне прошла церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына, после которой делегации направились в государственную резиденцию Кымсусан для проведения российско-корейских переговоров.