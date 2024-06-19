Церемония официальной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына началась в Пхеньяне

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Церемония официальной встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, передает РИА Новости.

После церемонии встречи в государственной резиденции Кымсусан пройдут российско-корейские переговоры.

Путин прибыл в Пхеньян 18 июня. Там его встретил Ким Чен Ын. Некоторые вопросы российский лидер обсудил с северокорейским коллегой по пути из аэропорта, например, вопросы надежного развития отношений двух стран.

До этого Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. В документе президент поручил принять предложение МИД РФ, согласованное с заинтересованными федеральными органами и организациями.