Глава Минприроды Козлов: РФ прорабатывает с КНДР возможность запуска прямых рейсов

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Россия прорабатывает с КНДР возможность запуска прямых рейсов между странами, в том числе между их столицами. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Мы встречались с нашими корейскими товарищами, прорабатывали этот вопрос. В том числе нас интересовало направление, допустим, Новосибирск – Москва – Пхеньян", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, все зависит от туристического потока и заинтересованности людей.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из России в Китай начнет действовать в 2025 году. В настоящее время стороны согласовали список российских туроператоров, которые могут оформить подобные путешествия, однако для индивидуальных туристов переговоры пока не ведутся.

До этого посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время. Она добавила, что на Бали приезжает большое количество россиян.

