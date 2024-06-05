"Известия": безвиз для групп от трех человек из РФ в КНР могут запустить в 2025 году

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Безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из России в Китай заработает в 2025 году. На данный момент стороны уже согласовали список российских туроператоров, которые могут оформить подобные путешествия, однако для индивидуальных туристов переговоры пока не ведутся, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй напомнил, что с 1 августа 2023 года страны возобновили безвизовый режим для туристических групп от пяти до 50 человек, тем не менее сейчас Россия и Китай обсуждают уменьшение количества человек в такой группе до трех и увеличение для них срока пребывания – с 15 до 21 дня.

Как уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, в список операторов, оформляющих безвизовые туры, вошли 559 организаций. Их уже отправили в погранпункты.

Кроме того, страны работают над технологичностью путешествий и вводят электронный документооборот, который позволит упростить обмен данными и согласованными списками между РФ и КНР.

Представители Минэкономразвития добавили, что в текущем году страны планируют увеличить взаимный турпоток до двух миллионов поездок, например, из России появилось много прямых рейсов до Пекина, Шанхая, Гонконга, Чэнду, Гуанчжоу и курортного острова Хайнань.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России и Китая много областей сотрудничества, сулящих взаимную выгоду. Например, открывшееся в городе Харбине российско-китайское ЭСКПО политик назвал важным событием.

Песков добавил, что речь идет о перспективах регионального сотрудничества, о развитии прежде всего приграничных районов РФ, регионов Дальнего Востока и участии соответствующих провинций Китая в двусторонних отношениях.