Песков заявил, что у РФ и КНР много областей сотрудничества для взаимной выгоды

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У России и Китая много областей сотрудничества, сулящих взаимную выгоду. И российские, и китайские компании тоже это понимают. Об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Открывшееся в городе Харбине российско-китайское ЭСКПО политик назвал важным событием. Он отметил, что экономики стран несопоставимы – Китай имеет значительно большую экономику по сравнению с Россией. Однако у РФ и КНР много областей сотрудничества для взаимной выгоды, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что речь идет даже не о контрактах, а о перспективах регионального сотрудничества, о развитии прежде всего приграничных районов РФ, регионов Дальнего Востока и участии соответствующих провинций Китая в двусторонних отношениях.

Более того, продолжил он, более 90% торговли между РФ и КНР осуществляется в национальных валютах, большая часть – в юанях. Процесс дедолларизации будет продолжаться, заключил Песков.

Ранее Владимир Путин описал отношения России и Китая фразой "русский с китайцем – братья навек", вспомнив слова песни 1940-х годов. Президент уверен, что страны будут в таком же братском духе укреплять партнерство.