Путин возложил венок к памятнику советским воинам в китайском Харбине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в Харбине принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, которые погибли в боях за освобождение северо-востока КНР. Об этом пишет RT.

На монументе выгравированы две надписи. На русском языке сказано – "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик", а на китайском – "Вечная память героям Советской Армии, погибшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая".

Президент РФ день назад, 16 мая, прилетел в Китай с первым после переизбрания на свою должность визитом в зарубежное государство. Его переговоры с главой Китая Си Цзиньпином завершились спустя 2,5 часа после начала.

По итогам встречи лидеры стран приняли заявление, в котором указывалось об углублении партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Позднее Путин прибыл в Харбин.

