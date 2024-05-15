Путин прибыл с визитом в Пекин

Фото: ТАСС/POOL/Александр Рюмин

Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственный визит продлится два дня – 16 мая российский лидер проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин проведут 16 мая встречу в Пекине в двух форматах: "тет-а-тет" и "1+4". Он уточнил, что сам войдет в состав российской делегации, как и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

У Путина также запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.