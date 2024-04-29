Представитель МИД КНР Линь Цзянь: право Китая торговать с РФ не должно нарушаться

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Право Китая на торговлю с РФ не должно нарушаться, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов пригрозил принять меры в отношении Китая за его поддержку РФ.

"Право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться", – приводит ТАСС слова Линь Цзяня.

Дипломат сделал акцент на том, что китайская стороны никак не способствует развитию конфликта на Украине и никогда не будет пытаться извлечь из него выгоду.

Линь Цзянь также обратил внимание на то, что Запад выступает с обвинениями в адрес КНР, однако сам поставляет оружие Киеву.

Ранее глава МИД Китая Ван И во время переговоров с Блинкеном отметил, что сотрудничество КНР и США приведет к обоюдному выигрышу, а конфликт – к обоюдному проигрышу.

Дипломат подчеркнул, что негативные факторы в китайско-американских отношениях все еще усиливаются, поскольку Белый дом продолжает попирать законные права Китая на развитие.

