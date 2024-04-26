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26 апреля, 04:49

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Глава МИД Китая Ван И провел встречу с госсекретарем США Блинкеном

Глава МИД КНР встретился в Пекине с госсекретарем США

Фото: AP Photo/Pool/Dita Alangkara

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Подробности переговоров пока не приводятся.

Ранее СМИ писали, что одним из вопросов, которые Блинкен поднимет в ходе визита в Китай, будет озабоченность Вашингтона поддержкой китайскими компаниями ВПК России.

Представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита в страну Энтони Блинкена призвал США по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе и не подливать масло в огонь.

Китайский дипломат также выступил против очернения межгосударственных отношений России и КНР со стороны Белого дома. По его словам, США не следует провоцировать блоковую конфронтацию, а также сваливать ответственность на китайскую сторону.

Новости мира: Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с Россией

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