Глава МИД Китая Ван И провел встречу с госсекретарем США Блинкеном

26 апреля, 04:49Политика
Фото: AP Photo/Pool/Dita Alangkara
Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Подробности переговоров пока не приводятся.
Ранее СМИ писали, что одним из вопросов, которые Блинкен поднимет в ходе визита в Китай, будет озабоченность Вашингтона поддержкой китайскими компаниями ВПК России.
Представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита в страну Энтони Блинкена призвал США по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе и не подливать масло в огонь.
Китайский дипломат также выступил против очернения межгосударственных отношений России и КНР со стороны Белого дома. По его словам, США не следует провоцировать блоковую конфронтацию, а также сваливать ответственность на китайскую сторону.
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