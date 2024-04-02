Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает удары Киева внутри РФ

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Белый дом не поддерживает удары украинской армии по территории, которую считает российской. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной с главой МИД Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции по итогам их встречи в Париже.

Журналисты спросили Блинкена, считает ли Вашингтон "правильным стратегическим подходом" удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим объектам топливно-энергетического комплекса российской стороны.

"С самого первого дня (СВО), когда речь заходила об Украине, мы считали и считаем своей политикой делать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами ее территории", – цитирует его ТАСС.

Как сообщало издание Financial Times, Белый дом требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ. По данным СМИ, помимо возможного роста цен на топливо на мировых рынках, США беспокоятся по поводу вероятности ответного удара со стороны Москвы.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре нельзя сопоставить с мощью российских ударов. Москва выявила несколько ударов ВСУ по таким объектам. Однако, указал он, они затронули около 6% производства бензина в России.