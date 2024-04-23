Китай призвал США задуматься о своей ответственности в украинском кризисе

Фото: depositphotos/JaneUK

Соединенные Штаты должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе и не подливать масло в огонь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на слова представителя департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в ходе брифинга в преддверии визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

Китайский дипломат также выступил против очернения межгосударственных отношений России и КНР со стороны Белого дома. По его словам, США не следует провоцировать блоковую конфронтацию, а также сваливать ответственность на китайскую сторону.

Дипломат КНР отметил, что конфликт на Украине не является проблемой между Пекином и Вашингтоном, в связи с чем США не должны превращать его в проблему двусторонних отношений.

В Китае также призвали Штаты прекратить вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику КНР. По словам дипломата, тайваньский вопрос является основной красной линией в отношениях США и Китая, через которую нельзя переступать.

Ранее СМИ сообщали о том, что одним из вопросов, которые Энтони Блинкен поднимет в ходе визита в Китай, будет озабоченность Вашингтона поддержкой китайскими компаниями ВПК России.

До этого официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркивал, что Китай не поставляет оружия ни одной из сторон украинского конфликта, а играет конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта.