КНР пообещала ответить на шаги США за предполагаемую поддержку Пекином ОПК РФ

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Власти Китая намерены принять необходимые меры в связи с возможными дополнительными шагами США против компаний из КНР, которые Вашингтон обвиняет в поддержке оборонно-промышленный комплекса России. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Американская сторона продолжает поставлять оружие на Украину, распространяя при этом дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России, используя эту возможность для необоснованных санкций против китайских компаний ", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что КНР всегда выступает против неправомерных односторонних санкций, которые вводят США. Он добавил, что Китай будет продолжать принимать необходимые меры и решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.

Ранее Лю Пэнъюй заявлял, что Китай не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта.

Ранее газета "Известия" сообщала, что несколько банков КНР, среди которых крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России. Отмечается, что новые ограничения связаны с риском вторичных санкций.

