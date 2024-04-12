"Коммерсант": китайские банки начали блокировку платежей из России

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Два китайских банка Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, начали блокировку платежей, поступающих от российских компаний, за поставки компонентов для сборки электроники с конца марта 2024 года, передает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Уточняется, что возможной причиной такого решения могли послужить опасения вторичных санкций и давление со стороны США. Некоторые финансовые организации решили разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте.

По заявлению основателя АО "Суверенная мобильная инициатива Холдинг" ("СМИ Холдинг") Александра Калинина, в ситуацию должен вмешаться Банк России и договориться с китайской стороной о проведении оплаты. Иначе отечественные разработчики не смогут собирать продукцию.

Российские клиенты впервые столкнулись со сложностями оплаты в декабре 2023 года – они коснулись процессоров, корпусов устройств, экранов, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.

По словам председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, в то время американский регулятор пригрозил главам китайских банковских организаций вводом санкций, если их уличат в сотрудничестве с российскими юрлицами.

Апогея соответствующая проблема достигла в апреле. Сейчас более чем у половины импортеров не доходят платежи до китайских получателей вне зависимости от того, под санкциями ли товар, банк-отправитель и какой китайский банк используется китайским поставщиком. Из-за этого экспорт товаров из Китая упали примерно втрое, и схем оплаты, чтобы платеж доходил, пока не найдено.

Источники издания отметили что данная проблема затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен о проблемах, которые возникли у российских компаний в расчетах с Китаем. Она отметил, что эти вопросы – прерогатива правительства и все возникшие сложности с Китаем они будут решать.

Между тем с Казахстаном у России тоже начались проблемы в этой области. Платежи из РФ стали проходить с задержками на 2–3 недели. Вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев рассказал газете, что транзакции зависают на недели, а некоторые казахстанские кредитные организации вообще отказываются работать с Россией – например Halyk Bank. По его словам, это связано с риском вторичных санкций, которых банки Казахстана пытаются максимально избежать.