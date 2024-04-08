Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой до 3 недель

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Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками, за 2–3 недели. Об этом сообщает газета "Известия".

Вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев рассказал газете, что транзакции зависают на недели, а некоторые казахстанские кредитные организации вообще отказываются работать с Россией – например, Halyk Bank. По его словам, это связано с риском вторичных санкций, которых банки Казахстана пытаются максимально избежать. Дунаев уточнил, что долларовые операции между странами "зависали" уже давно, но проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" Александр Линников заявил, что сложности с платежами между странами начались еще в январе этого года. По его словам, иностранные банки сейчас проводят углубленные проверки для выявления возможных санкционных рисков и угроз.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский заявил, что задерживаются платежи и в Казахстан, и в Киргизию. По его словам, основной причиной задержки являются санкции, однако проверки ужесточились и на стороне России, так как ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями в пользу онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что российские карты перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных США антироссийских санкций. Ограничения вводились против оператора платежной системы – АО "Национальная система платежных карт".

До этого агентство Bloomberg написало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье говорилось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.

