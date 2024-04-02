Казахстанский Halyk Bank перестал обслуживать карты "Мир" с 27 февраля

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Крупнейший казахстанский банк Halyk Bank ("Народный банк") с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Об этом ТАСС сообщил работник call-центра кредитной организации.

По его словам, это касается и банкоматов, и POS-терминалов. Однако он не назвал причины этих ограничений.

Также сотрудница call-центра казахстанской "дочки" банка ВТБ рассказала агентству, что организация продолжает обслуживание карт "Мир", банкоматы выдают деньги только в тенге. По ее словам, дочерний банк ВТБ в республике также выпускает собственные карты платежной системы "Мир", они открываются только в национальной валюте. На эти карты доступны входящие и исходящие переводы с карт любого банка мира. По Казахстану переводы доступны внутри системы "Мир", добавила она.

Ранее сообщалось, что в Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты "Мир" из-за введенных США санкций в отношении АО "Национальная система платежных карт", которая является оператором российской платежной системы. Обслуживание карт прекратится в связи со снижением риска повторных ограничений против "Межбанковского процессингового центра" как гаранта бесперебойной работы оператора национальной платежной системы Киргизии "Элкарта".