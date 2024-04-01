Отказ банков Армении принимать карты "Мир" связан с давлением США – Песков

Фото: 123RF/melenansk

Отказ банков Армении принимать карты "Мир" связан с давлением США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не считают отказ в приеме российской карты недружественным актом со стороны армянских коммерческих банков.

"Мы неоднократно говорили, что очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США – угрозы вторичных санкций, угрозы санкций", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, Москва и Ереван работают над хеджированием рисков в банковской сфере. Песков отметил, что стороны продолжат искать пути обсуждения и компенсации того ущерба, который наносит беспрецедентное давление американцев.

Армения предупредила Национальную систему платежных карт РФ о том, что с 30 марта не обслуживает карты "Мир". При этом "ВТБ Армения" продолжит работу с картами "Мир". Именно в этом банке можно будет снимать с российских карт наличные, оплачивать услуги и делать переводы (в том числе и трансграничные) в онлайн-приложении.

В НСПК напомнили, что в Армении работают 53 отделения ВТБ, из них 22 – в Ереване. Кроме того, как уточнили в пресс-службе, в республике функционирует более 190 банкоматов.