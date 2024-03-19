Куба обяжет все заведения острова принимать российскую карту "Мир"

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Прием карт российской платежной системы "Мир" будет обязательным условием для работы любого заведения на Кубе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра туризма острова Хуана Карлоса Гарсиа Гранда.

"Сегодня карта "Мир" принимается на всей территории Кубы, но не во всех заведениях. И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту "Мир" было обязательным условием для работы любого заведения", – сказал он.

В Кубе сделают так, чтобы в стране не было возможности иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту "Мир", уточнил Гранда.

Ранее в СМИ писали, что карты системы "Мир" с 30 марта не будут работать в банкоматах большинства банков Армении. Со слов журналистов, исключением станет лишь банк "ВТБ Армения", являющийся дочерней структурой российского ВТБ.

В январе первый зампред российского Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что некоторые страны изъявили желание организовать прием карт "Мир" для граждан РФ. Речь идет о государствах, где развито туристическое направление, уточнила она.

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