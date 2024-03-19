Банки в Армении с 30 марта прекратят обслуживание карты "Мир"

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Армения предупредила Национальную систему платежных карт РФ о том, что с 30 марта больше не будет обслуживать карты "Мир". Об этом заявили ТАСС в пресс-службе НСПК, добавив, что получили уведомление от армянской стороны.

По информации пресс-службы, "ВТБ Армения" продолжит работу с картами "Мир". Именно в этом банке можно будет снимать с российских карт наличные, оплачивать услуги и делать переводы (в том числе и трансграничные) в онлайн-приложении.

В НСПК напомнили, что в Армении работают 53 отделения ВТБ, из них 22 – в Ереване. Кроме того, как уточнили в пресс-службе, в республике функционирует более 190 банкоматов.

Ранее в СМИ появилась информация, что карты "Мир" с 30 марта не будут работать в банкоматах большинства банков Армении. Как сказано в материалах, исключением станет лишь банк "ВТБ Армения", являющийся дочерней структурой российского ВТБ.



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