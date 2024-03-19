Карты "Мир" перестанут работать в большинстве банкоматов Армении с 30 марта – СМИ

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Карты российской платежной системы "Мир" с 30 марта не будут работать в банкоматах большинства банков Армении. Об этом со ссылкой на представителя "ВТБ Армения" и источник сообщает РБК.

"Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта", – указано в сообщении.



Исключением станет только банк "ВТБ Армения", являющийся дочерней структурой российского ВТБ. В банке можно будет проводить основные операции с картами "Мир", в том числе снимать наличные в банкоматах, оплачивать услуги в онлайн-банке и совершать покупки онлайн.

23 февраля американский Минфин ввел санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по картам "Мир". Вместе с тем под рестрикциями оказались банки РФ "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Челиндбанк, Ростфинанс, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк, СПБ банк.