Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за санкций США

Фото: 123RF/nsit0108

Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных Соединенными Штатами санкций. Об этом "Межбанковский процессинговый центр" (ЗАО "МПЦ") – оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" сообщил на своем сайте.

В публикации указано, что подразделение Минфина США ввело санкции в отношении АО "Национальная система платежных карт" (АО "НСПК") – оператора платежной карты "Мир". Обслуживание российских карт прекратится с целью минимизации риска вторичных ограничений ЗАО "МПЦ" как гаранта бесперебойной работы "Элкарта".

Более того, прекращение обслуживания карт будет взаимным: прекратится обслуживание карт "Мир" в сети "Элкарт" и карт "Элкарт" в сети "Мир". Пользователям будут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы, а также интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.

Немногим позже "НСПК" сообщила, что получила уведомление о прекращении операций по картам "Мир" в сети "Элкарт" с 3 апреля.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Армении приостановили обслуживание карт "Мир". По данным пресс-службы НСПК, "ВТБ Армения" продолжит работу с этими картами. В этом банке люди смогут снимать наличные, оплачивать услуги и делать переводы в онлайн-приложении.