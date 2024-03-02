Платежная карта для иностранных туристов заработает в РФ до конца года

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Проект платежной карты для иностранных туристов запустят в России в полном масштабе до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Она уже работает в тестовом режиме, мы вместе с Москвой эту программу запустили. В полном масштабе, я думаю, что до конца года развернем", – подчеркнул он.

В феврале российские банки начали тестировать карты для иностранных туристов, чтобы те могли совершать безналичные операции на территории РФ. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев говорил, что в стране надеются на развитие китайских платежных систем. Масштабной задачей ведомства является продвижение РФ как привлекательного туристического направления.

До этого замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что туристический поток из Китая в Россию в этом году, по оптимистичным оценкам, может приблизиться к допандемийному уровню. Он уточнил, что при консервативном сценарии рост составит 30–40% относительно 2023 года.

Ранее на выставке "Россия" представили концепцию продвижения туристического потенциала РФ на иностранных рынках. Согласно ей, в текущем году приоритет будет отдан Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

Для иностранных туристов выпустят специальную платежную карту