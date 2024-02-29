Турпоток из КНР в РФ в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню – МЭР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристический поток из Китая в Россию в этом году, по оптимистичным оценкам, может приблизиться к допандемийному уровню. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

В рамках выставки-форума "Россия" он уточнил, что при консервативном сценарии рост составит 30–40% относительно 2023 года. Замминистра также напомнил, что 1 августа прошлого года был запущен групповой безвизовый туробмен между РФ и КНР.

За неполный 2023 год, по его данным, Россию посетили 470 тысяч китайских туристов. До пандемии ежегодный турпоток из Китая составлял около 2 миллионов человек.

"Во-первых, Китай был долгое время закрыт. Во-вторых, они только начинали ездить по чуть-чуть в феврале прошлого года", – подчеркнул Вахруков.

По его словам, этот туристический поток был подхвачен запуском безвиза. Также многое сдерживало отсутствие электронной визы, к которой быстро привыкли иностранцы. Ведомство вместе с МИД перезапустили электронную визу для 55 стран, в том числе для КНР, отметил он.

Ранее на выставке "Россия" представили концепцию продвижения туристического потенциала РФ на иностранных рынках. Согласно ей, в текущем году приоритет будет отдан Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

Между тем Сергей Собянин рассказывал, что 24,5 миллиона человек посетили Москву в прошлом году, а объемы туристического потребления увеличились до 1,3 триллиона рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году.

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