Сергей Собянин: 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

24,5 миллиона человек посетили Москву в прошлом году, а объемы туристического потребления увеличились до 1,3 триллиона рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

По его словам, в бюджет Москвы поступило 178 миллиардов рублей. Как уточнил мэр, более 22 миллионов туристов прибыли в город из регионов РФ, 2,3 миллиона человек – из зарубежных стран. Лидером среди государств дальнего зарубежья стал Китай. В топ также попали Турция, Индия и Иран.

"Москве есть, что предложить гостям: многовековая история, богатейшие музейные собрания, разнообразная кухня, насыщенная фестивальная программа и, что особенно важно для путешественников, развитая транспортная инфраструктура", – отметил Собянин.

Особо популярной столица стала в период фестивалей. В новогодние праздники в Москве побывали 4,3 миллиона гостей, что стало почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем туристы посещали площадки фестивалей "Путешествие в Рождество" и "Усадьбы Москвы. Зима". На последнем побывали более 337 тысяч гостей. Для них организовали музыкальные медиаэксперименты, объединившие традиции дворянских балов с современной электронной музыкой и лазерными шоу.

Кроме того, около 215 тысяч туристов посетили фестиваль "Московское чаепитие", который продолжается до сих пор. Для посетителей подготовили 400 мероприятий, куда вошли мастер-классы, концерты и спектакли. Ежедневно с 16:00 до 19:00 гости мероприятия могут попробовать сеты из варенья, выпечку и чай, калачи, сайки, бублики, рогалики и коврижку.

Мэр обратил внимание и на проект "Московский новогодний завтрак", который прошел уже в четвертый раз. Участниками проекта стали 300 ресторанов. Посетителям предлагали свежую выпечку, драники, сырники, горячий шоколад, мандариновой раф-кофе и яблочный чай.

Для комфорта и удобства гостей столицы в Москве развивается цифровой сервис RUSSPASS, продолжил Собянин. К Новому году в его раздел включили праздничные мероприятия, график работы катков и афишу событий. В период праздников сервисом воспользовались свыше 1,5 миллиона человек.

"До нового туристического сезона уже рукой подать. Уверен, что сможем провести его на столь же высоком уровне", – добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что специалисты столичной туристической отрасли в прошлом году стали участниками бизнес-миссий 10 стран, организовали ознакомительные туры по Москве для четырех зарубежных делегаций и присоединились к 15 международным выставкам. Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, туристический потенциал столицы был представлен в 14 городах планеты, например Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, Мумбае и Калькутте.

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