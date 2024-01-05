Специалисты туристической сферы рассказали о развитии индустрии гостеприимства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москва является одним из самых популярных туристических направлений. Город стремится выстраивать доверительные отношения с индустрией, привлекает новые кадры и помогает углублять компетенции уже состоявшихся специалистов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа "Твой старт в туризме" позволяет студентам столичных профильных вузов и колледжей погрузиться в жизнь современной туристической отрасли, на практике изучить актуальные тренды и познакомиться с работодателями.

Благодаря промышленному туризму москвичи могут узнать о работе металлургических цехов, шоколадных фабрик, горнодобывающих предприятий и инновационных технопарков.

"Главный плюс работы – видеть результат собственной деятельности, что все не зря, что твоя работа не уходит в стол, а радует, развивает, воспитывает и просвещает людей", – отметила ведущий специалист по промышленному туризму Елизавета Блинова.

Городской онлайн-проект "Карта профессий" рассказывает о профессии менеджера образовательного туризма.

"Гиды могут все так же использовать классические локации – ту же самую Красную площадь, но ставят во главу угла цель именно увлечь школьников информацией, рассказать так, чтобы запомнилось. Множество людей, заинтересованных в профессии, создает высокую конкуренцию и задает уровень услуг", – говорится в сообщении.

Также в Москве поддерживают рост событийного туризма. Столица регулярно становится площадкой для фестивалей и форумов международного масштаба, которые генерируют дополнительный туристический поток. Благодаря этому появилась профессия продюсера туристических впечатлений, требующая креатива, сильных организаторских навыков и широкого набора знаний.

В частности, в городе есть такая профессия, как экскурсовод на русском жестовом языке. Специалистом может стать носитель языка, глухой или слабослышащий человек, который проведет экскурсии для людей с такими же ограничениями слуха на русском жестовом языке.

"Москва – флагман нашей профессии. Первый глухой дипломированный экскурсовод появился именно в Москве. Это происходит в том числе благодаря музеям, в частности Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина", – добавляется в сообщении.

Ранее внутренний туризм побил доковидные рекорды в столице. С января по сентябрь 2023 года Москву посетили 15,8 миллиона путешественников.

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