Российские туристы сообщили, что зимой планируют путешествие в Москву

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство туристов из России планируют зимой посетить Москву. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование аналитиков одного из сервисов для планирования путешествий.

Отмечается, что на столицу приходится 24,2% от всех отельных заказов. Следом идет Санкт-Петербург. Помимо этого, 9,6% бронирований составляет поселок Эсто-Садок, который расположен рядом с горнолыжными курортами.

Среди опрошенных 7,5% посетят Сочи, 3,1% – Казань, 2,9% – Калининград. В Нижний Новгород отправятся 1,9%, в Иркутск – 1,7%. Еще 1,3% выбрали Мурманск, 1,1% предпочли Шерегеш.

Также популярностью пользуются турецкий Стамбул и Таиланд.

Ранее сообщалось, что дальнее зарубежье, в особенности страны Азии, куда россияне обычно едут отдыхать в холодное время года, стало более доступным для длительных путешествий в этом году. Самыми популярными заграничными странами для путешествий на долгий период этой зимой стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан.

Также отмечалось, что отели Египта в январе могут снизить цены на 20%. Причиной может стать палестино-израильский конфликт, который отразился на популярности Египта – часть туристов переключилась на другие теплые направления. В связи с этим Египет мог бы привлекать россиян снижением цен.

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