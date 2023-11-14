Эксперты назвали самые популярные у россиян страны для зимовки

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Дальнее зарубежье, в особенности страны Азии, куда россияне обычно едут отдыхать в холодное время года, стало более доступным для длительных путешествий в этом году. Об этом сообщили аналитики "Яндекс Путешествий".

По информации сервиса, данное направление посетили в этом году более 50% граждан (в 2022 году – 42%). При этом в страны ближнего зарубежья россияне, наоборот, стали уезжать реже (16% в 2023-м против 24% в прошлом году). Отмечается, что российские города уже второй год подряд занимают вторую позицию по количеству поездок (34%).

Самыми популярными заграничными странами для путешествий на долгий период этой зимой стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. Кроме того, в список также попали Киргизия, Шри-Ланка, Индонезия, Армения и Вьетнам.

Среди городов, где чаще всего зимуют россияне, самыми посещаемыми стали Бангкок (средняя цена авиабилета – 69 577 рублей), Пхукет (87 260 рублей), Стамбул (39 902 рубля), Баку (29 042 рубля) и Дели (43 120 рублей).

При этом большим спросом у россиян этой зимой пользуются такие страны, как Азербайджан (71%), Таиланд (42%) и Шри-Ланка (41%).

Более того, стоимость авиабилетов снизилась в ОАЭ (на 21%), Армению (на 15%), Турцию (10%), Азербайджан (5%) и Индию (4%).

Аналитики добавили, что россияне планируют отдыхать в теплых странах примерно четыре недели. Так, в Египте и Таджикистане средняя продолжительность поездки была выше, чем в других странах, – 32 дня.

Также россиянам напомнили, что на Шри-Ланке с 7 ноября вступает в силу безвизовый режим для туристов из России. Таиланд тоже продлил безвизовое проживание для граждан РФ, въезжающих в страну на период до 90 дней, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что туры в Египет на новогодние праздники в среднем выросли в цене на 20% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, отели Египта начали вводить большие скидки на проживание, в том числе и в праздничные даты.

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