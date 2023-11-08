Россиянам рассказали о ценах на новогодние путевки в Египет

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Туры в Египет на новогодние праздники в среднем выросли в цене на 20% по сравнению с 2022 годом. Однако эксперты прогнозировали больший рост, чем он есть на самом деле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в туристической отрасли.

Специалисты в отрасли туризма ожидали, что из-за низкого курса рубля в 2023 году билеты в Египет подорожают в 1,5 раза. В 2022 году в преддверии Нового года курс доллара достигал 60 рублей, а сейчас – 90. Но, несмотря на это, путевки не выросли в цене из-за отсутствия большого турпотока по причине начала палестино-израильского конфликта. Также это связано с выросшим числом нападений акул на отдыхающих.

Из-за сложившейся ситуации отели Египта начали вводить большие скидки на проживание, в том числе и в праздничные даты. Так, новогодняя поездка на неделю в четырехзвездочный отель будет стоить на двоих 180 тысяч рублей. В 2022 году такой же тур обошелся в 150 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, в декабре путевки могут увеличиться в цене еще примерно на 10%.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самым бюджетным направлением для отдыха в период ноябрьских праздников ОАЭ – стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле на двоих начинается от 115 тысяч рублей. На втором месте оказался Египет. Отдых в стране для двоих с пребыванием в отеле "все включено" обойдется туристам примерно в 123 тысячи рублей.

В АТОР объяснили снижение цен на туры в Египет