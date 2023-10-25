В АТОР назвали самую бюджетную страну для отдыха в ноябре

Фото: depositphotos/kadet26

Самым бюджетным направлением для отдыха в период ноябрьских праздников стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле на двоих в ОАЭ начинается от 115 тысяч рублей.

На втором месте оказался Египет. Отдых в стране для двоих с пребыванием в отеле "все включено" обойдется туристам примерно в 123 тысячи рублей.

Отдых на Шри-Ланке, власти которой ранее одобрили бесплатные визы для туристов, будет стоить от 168 тысяч рублей на двоих. На путевки в Индию цены начинаются от 179 тысяч рублей, в Таиланд – от 195 тысяч рублей, на Мальдивы – от 240 тысяч рублей.

Несмотря на лидерство ОАЭ в списке недорогих направлений, россияне в большинстве случаев предпочли провести ноябрьские выходные в Египте (28%) и Турции (27%). Отправиться в Эмираты собирается каждый пятый турист из РФ.

Ранее власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян. Граждане РФ теперь могут находиться в стране без виз до 90 дней. При этом воспользоваться длительным периодом пребывания можно будет с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.



Шри-Ланка ввела бесплатные визы для туристов из России