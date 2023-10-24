В РСТ назвали стоимость туров на Шри-Ланку

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Стоимость тура на Шри-Ланку на неделю на двоих составляет в среднем 250–350 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее власти Шри-Ланки в качестве пилотного проекта одобрили выдачу путешественникам из РФ бесплатных виз. Нововведение также распространяется на туристов из КНР, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Программа будет действовать до 31 марта.

По словам Горина, средняя стоимость тура увеличится еще больше, если включить в нее экскурсии и полный пансион.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Пакетные туры на Шри-Ланку стоят в среднем от 250 до 350 тысяч рублей. Это средний чек на двоих на неделю с завтраками. Естественно, если брать различные экскурсионные программы или расширение питания, цена может варьироваться и в большую сторону. В премиальных гостиницах стоимость отдыха также выйдет дороже.

Вице-президент РСТ порекомендовал покупать именно пакетные туры, так как если планировать отдых самостоятельно, то это может выйти еще дороже.

"Если самим покупать отдельно билеты и отель, то это может получиться дороже. Именно перелеты и стоимость гостиниц у туристических компаний идут по специальной, можно сказать, оптовой цене, так как операторы покупают блоки мест в авиакомпаниях. Эта цена ниже в среднем на 25%, чем обычная покупка авиабилетов. То же самое касается и гостиниц. По ряду отелей специальные цены туристических компаний могут получиться интереснее", – пояснил эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что российская сторона продолжает активно работать над развитием сотрудничества с азиатскими странами. Он напомнил, что уже сегодня безвизовый режим достаточно успешно осуществляется с целым рядом таких государств. Руденко отметил, что это важная работа и РФ продолжит ее осуществлять.

