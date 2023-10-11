Эксперт назвала популярные направления для зимнего отдыха среди россиян

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Самым популярным туристическим направлением в зимний период является Куба, сообщает News.ru со ссылкой на тревел-блогера Наталию Ансталь.

Вместе с этим путешественники отдают предпочтение Таиланду, Мальдивам, Индии и Шри-Ланке, поделилась она. Ансталь рекомендовала в зимнее время отправиться на пляжный отдых. Кроме указанных направлений, туристы могут обратить внимание на Венесуэлу и Индонезию.

"В Турции есть отели, которые также работают в зимний сезон, у них есть крытые бассейны. Можно посмотреть Египет, но стоит учитывать, что ночью там будет все равно прохладно. Также туристы могут посетить Арабские Эмираты", – поделилась Ансталь.

По ее словам, в некоторых местах ОАЭ есть возможность купаться море, однако вода там будет не такая теплая, как в пляжный сезон.

Ранее стало известно, что в следующем году Россия может запустить групповой безвизовый режим с Индией. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в настоящее время Москва занимается налаживанием такого безвизового режима с Китаем и Ираном. По его словам, он видит возможность успешного решения этого вопроса.

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