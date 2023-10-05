"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

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"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям добавятся с 6 октября к ежедневным полетам из аэропорта Шереметьево в Шарм-эль-Шейх. С 7 октября в дополнение к ежедневным рейсам из Москвы в Хургаду самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам.

Отмечается, что "Аэрофлот" будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эль-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду в осенне-зимнем расписании. Новые рейсы удовлетворят возросший сезонный спрос на перелеты к курортам Красного моря, считают в компании.

Авиаперевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом в октябре прошлого года, напоминается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо этого, перевозчик собирается открыть полеты в южную китайскую провинцию Хайнань в текущем году. По словам гендиректора компании Сергея Александровского, самым главным сдерживающим фактором в этом вопросе является не запущенный безвизовый режим с Китаем.

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