04 октября, 10:58Туризм
Россияне смогут увеличить период безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней
Фото: depositphotos/mvaligursky
Прибывающие в Таиланд россияне смогут увеличить период безвизового пребывания до 60 дней. Такое решение приняла иммиграционная служба страны, о чем ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.
Новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России введен с 30 сентября.
С указанной даты россияне, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания еще на 30 дней.
Ранее стало известно, что стоимость туров за рубеж в зимний период повысится на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Мальдивы, Куба, Таиланд и другие.
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