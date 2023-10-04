Россияне смогут увеличить период безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней

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Прибывающие в Таиланд россияне смогут увеличить период безвизового пребывания до 60 дней. Такое решение приняла иммиграционная служба страны, о чем ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России введен с 30 сентября.

С указанной даты россияне, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания еще на 30 дней.

Ранее стало известно, что стоимость туров за рубеж в зимний период повысится на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Мальдивы, Куба, Таиланд и другие.

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